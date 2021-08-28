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В России создали боевой экзоскелет с электродвигателями

Полина Долганова

Общество
В России создали боевой экзоскелет с электродвигателями
РАТНИК-2 / Фото: Cкриншот видео на YouTube-канале PolitRussia

В России создали первый опытный образец боевого экзоскелета с электронными двигателями, который в будущем может стать частью экипировки российских солдат. Об этом рассказали в государственной корпорации «Ростех».

Новейшая разработка способна функционировать в двух режимах. Первый из них — активный. На нем солдат сможет передвигаться по горам или в труднодоступных местах. Для придания солдату дополнительных сил в экипировке также есть безредукторные двигатели, которые работают от аккумуляторов.

В пассивном режиме экзоскелет предназначен для передвижения по плоской местности с грузом.

Отмечается, что разработка снижает нагрузку на мышцы на 50 процентов. В процессе ходьбы в экипировке солдат будет тратить меньше энергии и сможет переносить до 60 килограммов груза, а также стрелять из автоматов с повышенной точностью.

Технология подстраивается под тело человека и не сковывает двигательный аппарат, передает «НСН».

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