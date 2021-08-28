Число преступлений за пропаганду терроризма выросло в России на 50 процентов

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С начала 2021 года в России на 50 процентов выросло количество правонарушений, связанных с оправданием и пропагандой терроризма. Об этом свидетельствует статистика МВД.

По данным ведомства, с января по июль текущего года в стране зарегистрировали 243 преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Такой результат на 50 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В основном такие противоправные действия были выявлены сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел.

Также с начала года в РФ зарегистрировали 316 преступлений, связанных с информационными технологиями. Их прирост с прошлого года составил 16 процентов, передает ТАСС.

За семь месяцев текущего года в Москве зарегистрировали 84 741 разных преступление. Это на 0,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Лидером оказался Центральный административный округ, где зарегистрировали 12 268 преступлений. На втором месте расположился Восточный административный округ — 8733 преступлений. В первую тройку также вошел Южный административный округ, где зафиксировали 8266 преступлений. Далее следуют СВАО — 8244, ЮЗАО — 7759 и ЗАО — 7685, САО — 7321, СЗАО — 7264 и Новая Москва — 3645. Меньше всего преступлений зарегистрировали в Зеленограде — 2014.