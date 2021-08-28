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Сергей Собянин рассказал о поддержании порядка среди мигрантов

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о поддержании порядка среди мигрантов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В последнее время в Москве произошло несколько серьезных правонарушений и массовых драк с участием мигрантов. О том, как в городе поддерживают порядок среди иностранцев, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в последние месяцы полиция проводила в городе многочисленные рейды. Кроме того, в Москве возбудили 800 уголовных дел. Около 200 человек были депортированы, еще 17,5 тысячи иностранцев запретили въезд в Россию.

— Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом, — подытожил глава города.

До этого полиция задержала более 20 мигрантов после массовой драки, которая произошла в Новой Москве. Об этом в пятницу, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Драка между приезжими произошла в хостеле на улице Адмирала Корнилова (поселение Мосрентген — прим. «ВМ»). Прибывшие на место сотрудники полиции забрали в отделение свыше 20 человек. Позже часть из них доставили в центр временного содержания иностранцев.

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