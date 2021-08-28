Россиянам напомнили о законах, которые вступят в силу в сентябре

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В сентябре 2021 года в России вступят в силу несколько новых законов, о которых в своем Telegram-канале гражданам напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, например, политик выделил закон о больничных по уходу за ребенком младше восьми лет. По словам Володина, это нововведение является логичным шагом в рамках программы поддержки семей с детьми. С сентября родители смогут получать средства на уход за ребенком в размере средней заработной платы по стране.

Также председатель Госдумы отметил закон о гражданской амнистии, согласно которому россияне получат возможность оформить в собственность участок с располагающимися на нем гаражами.

Также в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять противоправную работу букмекерских компаний в интернете.

С осени работодателей обяжут в течение трех дней переводить удержанные средства после перевода зарплаты должнику на депозитный счет службы судебных приставов.

Также осенью россияне смогут обжаловать штрафы, которые были зафиксированы дорожными камерами видеонаблюдения. Соответствующая услуга появится на сайте госуслуг.

Студенты в предстоящем сентябре смогут обучаться по нескольким квалификациям одновременно, а также переходить после второго курса на другие образовательные направления.

Володин подытожил, что граждане с инвалидностью смогут получить онлайн-сертификат для покупки технического средства через интернет-магазины.

Несколько новых законов вступили в силу в России уже в августе. О них председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в четверг, 29 июля.