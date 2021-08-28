Елена Кац возглавит рабочую группу по оценке здоровья школьников

Фото: Дарья Сорокина

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Первая рабочая группа по мониторингу здоровья детей создается в школе № 1504 в районе Ивановское. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на встрече с руководством образовательного учреждения. Цель мониторинга — оценить состояние детей после коронавирусных ограничений.

— Коронавирусная инфекция оказала свое воздействие даже на тех, кто избежал заражения, — сказала Елена Кац. — У людей изменился образ жизни, большое влияние оказало время, проведенное в режиме самоизоляции, многим пришлось отказываться от запланированного летнего отдыха. Особенно это касается детей, поскольку каникулы по программе «Московская смена» прошли в усеченном формате, не работали кружки, секции. Рабочая группа, в которую войдут медики, педагоги и родители, выяснит, как все это повлияло на здоровье детей. В результате будут выработаны рекомендации родителям.

Общественный активист, инженер Сергей Медведев отметил, что вопрос мониторинга состояния здоровья детей в школах очень важен, особенно в постпандемийный период.

— Только эта инициатива должна работать реально, а не на бумаге и в отчетах, — добавил он.

По мнению экоактивиста Вадима Александрова, мониторинг здоровья детей должен стать повсеместным и работать в постоянном формате с учетом последствий влияния коронавирусных ограничений.

Ранее Елена Кац выдвинула еще ряд инициатив в образования и здравоохранения. В частности, она предложила увеличить число занятий в школах с логопедами и психологами, а также организовать постоянный мониторинг здоровья детей.