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Константин Богомолов назвал главный стимул развития кино в России

Павел Гриднев

Общество
Константин Богомолов назвал главный стимул развития кино в России
Фото: Ольга Крылова

Константин Богомолов определил образовательный процесс главным стимулом для развития отечественного кино. По его словам, благодаря созданию киношкол, высокому уровню подготовки кадров, «реанимация» кино после упадка 90-х произошла именно в столице.

Об этом российский театральный режиссер, актер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной рассказал в ходе круглого стола в честь Дня российского кино.

— В Москве снимается огромное количество вещей, но главное — это запуск образовательного процесса, процесса подготовки кадров. Москва работает на федеральную историю и не жадничает. Хотя по идее могла бы сидеть и ждать с посылом: «Мы даем условия, а вы нам давайте людей». Но Москва занимается этим сама, чтобы создавать кадры, которые будут работать на всю страну. И это показатель того, насколько здоровая обстановка в городе с точки зрения менеджмента, ведь это еще и бизнес для города, — отмечает Константин Богомолов.

В Москве уже действует грантовая поддержка авторов тех картин, которые снимают кино о городе. То есть те фильмы, в которых демонстрируются широко узнаваемые, общественные пространства столицы (не менее 10 процентов от общего хронометража) могут получить финансовую поддержку. Столичные власти предлагают расширить действия этой программы, чтобы на гранты могли рассчитывать и студенты.

— Если программа будет рассчитана и на студенческие фильмы, это могло бы стать хорошим стимулом для талантливой молодежи. Ведь сегодня они снимают студенческие картины, а завтра — широкоформатные, — говорит руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. — Если мы хотим иметь такие шедевры, как «Я шагаю по Москве», то работу с талантами нужно начинать уже сейчас.

Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга сравнил поддержку кинематографа с поддержкой передовых исследований в сфере науки. По его словам, кинематограф можно рассматривать как своеобразную лабораторию, где выдвигаются и проверяются гипотезы о разных сторонах жизни.

— Я уверен, что современное российское государство обязано сохранить все формы поддержки отечественного кинематографа, понимая, что вложения в искусство кино — это вложения в поиск новых форм коммуникации, новых образов, — отмечает Александр Мажуга.

Руководитель московского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина предложила запустить кинематографический фестиваль «Городской короткий метр. Москва» или ввести такую номинацию в уже существующие отечественные кинофестивали. Константин Богомолов объяснил это так.

— Мы почему мечтали поехать в Париж и в другие города? Благодаря фильмам, через которые созданы образы этих городов. Дай бог у нас тоже, благодаря мощной работе московских культурных учреждений, будут возникать такие же картины, которые будут рассказывать невероятные человеческие истории и в то же время продвигать наш город, — подвел итог встречи российский режиссер.

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