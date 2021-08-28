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Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по информатике в Европе

Василий Плиткин

Общество
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по информатике в Европе
Фото: Pexels

Четыре школьника из России получили золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России в субботу, 28 августа.

Российские школьники заняли первое и третье места. При этом Россия стала единственной страной, которая взяла больше одной золотой медали.

В этом году соревнования проходили в Румынии, в городе Плоешти. Все команды поучаствовали в олимпиаде в онлайн-формате из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, сообщает Nation news.

Ранее в Минобрнауки прокомментировали ужесточение требований к школьным олимпиадам. Эти изменения не предполагают искусственного создания препятствий для учеников, отметили в министерстве.

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