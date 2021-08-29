Захарова назвала странной позицию Запада по Афганистану

Фото: МИД РФ

Перекладывая ответственность, Запад занял странную позицию по Афганистану. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Удивительно наши западные партнеры формулируют свое отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнеров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится, — рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По ее словам, Россия давно предупреждала стрраны Запада об опасности, которая следует за насильственной демократизацией восточных стран. Она несет катастрофические последствия и, с учетом этого, слова о сделанных выводах «странно слышать».

Выводы стоило сделать еще по миграционным кризисам, возникшим в Сирии и Ливии. По словам Захаровой, необходимо не «переваливать ответственность», а провести честный и подробный анализ случившегося.

До этого она рассказала, от чего зависит отмена санкций ООН против талибов*. Исключение движения «Талибан»* из списка террористических организаций зависит от политики и действий представителей организации, уверена политик.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.