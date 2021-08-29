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Петербуржец протащил за собой многотонный корабль и установил мировой рекорд

Михаил Алимов

Общество
Петербуржец протащил за собой многотонный корабль и установил мировой рекорд
Фото: Невские Новости / Валерия Петрик

Российский атлет Федерации силового экстрима Денис Вовк установил мировой рекорд в трек-пуле (буксировке крупногабаритного транспорта). Он протащил за собой корабль весом в две тысячи тонн и стал единственным легким спортсменом, которому это удалось.

Уникальность данного рекорда состоит в том, что обычно подобные веса могли сдвинуть спортсмены с массой не менее 150 килограммов. Рекордсмен же весит меньше 90 и это точно феномен в дисциплине.

Вовк в специальной упряжке за 1 минуту 25 секунд протащил гвардейский корвет «Сообразительный» на дистанцию в 2 метра, передают «Невские Новости».

Достижение официально зафиксировано для внесения в книгу рекордов Гиннесса.

Недавно сообщалось, что россиянин Жданов выиграл на Паралимпиаде в комплексном плавании с мировым рекордом. Он одержал победу на дистанции в 150 метров.

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