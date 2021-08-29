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Карпин рассказал, почему российским футболистам нельзя употреблять сахар

Михаил Алимов

Спорт
Карпин рассказал, почему российским футболистам нельзя употреблять сахар
Фото: twitter.com/rostovfc

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в команде установлен запрет на употребление сахара для футболистов. По его мнению, это само собой разумеющееся при их роде деятельности.

— Почему нельзя есть сахар в сборной? Они профессиональные футболисты. Я сам ем сахар, я же не футболист. Раньше можно было? Ну, может, раньше они и водку пили, — цитирует его слова ОСН.

Недавно стал известен окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

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