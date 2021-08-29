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На актрису Полину Максимову напали в центре столицы

Михаил Алимов

Развлечения
На актрису Полину Максимову напали в центре столицы
Фото: Из личного архива Полины Максимовы

Актриса Полина Максимова чуть не стал жертвой нападения в центре Москвы. Об этом сообщает «МИР 24».

По словам артистки, возле ее дома за ней погнался человек.

— Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек… Это очень страшно. Девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя, — цитирует ее слова издание.

Недавно сообщалось, что суд арестовал треш-стримера Игоря Малихова после нападения компании блогеров с перцовым баллончиком на женщину-инвалида.

Именно Малихов передал газовый баллончик Евгению Дмитриенко, после чего тот распылил содержимое на женщину в Измайловском парке.

Блогеру предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».

Источник: mir24.tv

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