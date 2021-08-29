На актрису Полину Максимову напали в центре столицы
Актриса Полина Максимова чуть не стал жертвой нападения в центре Москвы. Об этом сообщает «МИР 24».
По словам артистки, возле ее дома за ней погнался человек.
— Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек… Это очень страшно. Девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя, — цитирует ее слова издание.
Недавно сообщалось, что суд арестовал треш-стримера Игоря Малихова после нападения компании блогеров с перцовым баллончиком на женщину-инвалида.
Именно Малихов передал газовый баллончик Евгению Дмитриенко, после чего тот распылил содержимое на женщину в Измайловском парке.
Блогеру предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».
Источник: mir24.tv