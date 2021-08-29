Психологи рассказали о женских фразах, которые раздражают мужчин по утрам

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Избежать конфликтов поможет понимание, какие слова не стоит говорить с самого утра своему партнеру. Психологи рассказали о пяти фразах женщин, которые ненавидят мужчины.

Новый день девушки часто начинают со слов: «Не забудь-ка...». По мнению специалистов, после пробуждения мужчина не готов воспринимать различные просьбы и запоминать их. Лучше рассказать о списке дел после того, как партнер окончательно проснется и начнет планировать свой день.

Фраза «Сегодня надо...» также считается неуместной. В этих словах заключено побуждение к действию, а заставлять мужчину делать что-либо не следует.

Слова «Ты подумал о том, что я сказала вечером?» по сути нелогичны, так как мужчина не мог думать во сне, отметили эксперты. К тому же с утра лучше не поднимать серьезные темы.

Часто утро влюбленных может начинаться с фразы «Ты изменил мне во сне». Однако такое обвинение пусто и бесполезно. После сна стоит переключиться на реальность и понять, что сомневаться в верности партнера не нужно.

Слова «Принеси мне кофе» сперва кажутся безобидными. При этом многим молодым людям не нравится первыми покидать теплую постель. К тому же мужчинам приятно, когда их возлюбленная готовит завтрак или приносит утренний кофе, отмечает Пятый канал.

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