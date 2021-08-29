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Специалист рассказал, как сэкономить при покупке нового автомобиля

Виктория Сикерина

Общество
Специалист рассказал, как сэкономить при покупке нового автомобиля
Фото: Pixabay

Обновить машину лучше в тех регионах России, где идут не такие интенсивные продажи. С помощью такого способа можно будет сэкономить существенную сумму денег. Об этом рассказал в воскресенье, 29 августа, риелтор в сфере автомобильного рынка и автоэксперт Игорь Серов.

Специалист отметил, что в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не следует покупать машину, так как здесь невыгодные условия.

— Поищите авто в других регионах, там более лояльно относятся к покупателю, там не такие большие продажи. Возможно, есть и машины в наличии, на складах, — посоветовал Серов.

Второй способ сэкономить — заключить договор без итоговой суммы и подождать автомобиль. Конечная стоимость будет выше заявленной, но при этом не нужно будет дополнительно платить автосалону, сообщает «Радио 1» со ссылкой на слова эксперта.

В воскресенье, 29 августа, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, как защитить сбережения от обесценивания. По его мнению, это можно сделать с помощью вкладов в материальные ресурсы и улучшения качества жизни.

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