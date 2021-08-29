СМИ рассказали об убитом талибами* певце Фаваде Андараби

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Народного певца Афганистана Фавада Андараби в субботу, 28 августа, убили представители радикального движения «Талибан»*. Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа.

Исполнитель активно выступал против талибов*, которые считали его песни «противными исламу».

По данным СМИ, инцидент произошел около дома артиста в Баглане. Его вывели во двор и расстреляли. После сын певца подтвердил данную информацию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Times Now.

В воскресенье, 29 августа, американское посольство в Кабуле посоветовало гражданам США избегать местного аэропорта. В прошлый раз такие же рекомендации были опубликованы перед взрывами на аэродроме.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.