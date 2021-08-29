Уничтоженный США автомобиль в Кабуле был наполнен взрывчаткой

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Американские военные заявили, что нанесли ракетный удар по машине в Кабуле с целью ликвидации террориста группировки «Исламское государство — Вилаят Хорасан»*. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает Центральное командование США.

— Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ — Вилаят Хорасан»* международному аэропорту имени Хамида Карзая, — цитирует ведомство РИА Новости.

Также американские военные отметили, что уверены в успешном поражении цели. Вторичные взрывы указывают на то, что в машине находилось много взрывчатки.

В воскресенье, 29 августа, в районе аэропорта Кабула произошел мощный взрыв. Причиной взрыва стал ракетный удар в один из домов недалеко от аэропорта.

СМИ сообщали, что в результате взрыва погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Еще четыре человека были ранены. По данным издания Afghanistan Times жертвами взрыва стали семь человек.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как от дома поднимаются клубы черного дыма.

Незадолго до взрыва американское посольство в Кабуле рекомендовало гражданам избегать посещений района аэропорта из-за «достоверных данных об определенной угрозе».

До этого сообщалось, что военные США видят в ближайшие 24–36 часов высокую угрозу нового нападения террористов на аэропорт Кабула. Военным приказано обеспечить безопасность личного состава. Отмечается, что у них для этого есть все необходимые силы и средства.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Исламское государство» (ИГ) и «Талибан» — террористические организации, запрещенные на территории России по решению Верховного суда РФ.