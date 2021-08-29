Мужчина стрелял в прохожих из окна своей квартиры в Новосибирске

Фото: СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске местный житель стрелял из окна своей квартиры по прохожим. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщил Следственный комитет по РФ по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел около 17 часов (13 часов по московскому времени — прим. «ВМ») на улице Лебедевского. Пьяный 59-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья по прохожим, находясь в своей квартире на третьем этаже.

— В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи, — говорится в сообщении.

Нарушителя порядка задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Случай уличной стрельбы произошел на этой неделе в Москве. Прохожий начал стрелять на Новокузнецкой улице в Москве, чтобы прекратить драку между водителем такси и пассажиром, находившемся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту случившегося.