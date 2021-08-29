Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина стрелял в прохожих из окна своей квартиры в Новосибирске

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина стрелял в прохожих из окна своей квартиры в Новосибирске
Фото: СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске местный житель стрелял из окна своей квартиры по прохожим. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщил Следственный комитет по РФ по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел около 17 часов (13 часов по московскому времени — прим. «ВМ») на улице Лебедевского. Пьяный 59-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья по прохожим, находясь в своей квартире на третьем этаже.

— В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи, — говорится в сообщении.

Нарушителя порядка задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Случай уличной стрельбы произошел на этой неделе в Москве. Прохожий начал стрелять на Новокузнецкой улице в Москве, чтобы прекратить драку между водителем такси и пассажиром, находившемся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также:
прохожиеНовосибирскстрельба
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте