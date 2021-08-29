Нидерландские ученые совершили прорыв в изучении природы быстрых радиовспышек

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Ученые из Нидерландов выяснили, что обычный звездный ветер не является причиной периодичности ряда быстрых радиовспышек. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

Во время исследований ученые использовали самые большие в мире радиотелескопы. С помощью них удалось узнать, что звездный ветер (процесс истечения вещества из звезд в межзвездное пространство — прим. «ВМ»), исходящий из двойной системы звезд, не всегда является причиной радиовспышек высокой периодичности. Наблюдения показали, что подобные вспышки могут исходить со стороны обладающей мощным магнитным полем одиночной нейтронной звезды.

— Наблюдения демонстрируют, что быстрые радиовспышки наблюдаются с Земли напрямую, а не через толщу галактического материала. Заявляется, что установленная прозрачность среды облегчает будущие исследования в указанном направлении, — сообщает издание «Экономика сегодня».

Радиовспышки делятся на два класса: повторяющиеся и одиночные. Повторяющиеся радиовспышки отличаются устойчивой периодичностью.

Ученые из Университета Южного Иллинойса.(США) назвали снижающие умственные способности продукты питания. Результаты исследований показали, что если человек будет употреблять большое количество продуктов с высоким содержанием жиров, он рискует столкнуться со снижением когнитивных способностей.

Специалисты отмечают, что к опасной для умственного развития еде относятся бургеры, пицца, картошка фри и чипсы. К этой группе также можно отнести более традиционные русские закуски: бутерброды, сосиски, салаты с майонезом и пирожки.