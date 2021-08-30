Макрон: ситуация в Афганистане показала, что демократию нельзя насаждать извне

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Ситуация с захватом власти в Афганистане талибами* показала, что невозможно в государстве привить демократию извне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— В одном можно быть уверенным — демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане, — рассказал он вв эфире телеканала TF1.

Макрон также отметил, что демократию нельзя создать «при помощи» оружия за несколько лет или месяцев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия давно предупреждала страны Запада об опасности, которая следует за насильственной демократизацией восточных стран. Она несет катастрофические последствия и, с учетом этого, слова о сделанных выводах «странно слышать».

Выводы стоило сделать еще по миграционным кризисам, возникшим в Сирии и Ливии. По словам Захаровой, необходимо не «переваливать ответственность», а провести честный и подробный анализ случившегося.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.