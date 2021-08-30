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Жители в Подмосковье жалуются на навязывание мусульманского дресс-кода

Михаил Алимов

Происшествия
Жители в Подмосковье жалуются на навязывание мусульманского дресс-кода
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва

Жители «халяльного поселения» Аминовка в Подмосковье навязывают соседям мусульманский дресс-код. На это жалуются жители других деревень, в частности деревни Нечесово.

— Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. «Вы не должны так ходить!» – это они нам так указывают, — приводит слова жительницы Нечесово Telegram-канал Readovka.

Аминовка позиционирует себя как «халяльное эко-поселение», а ее основателем считается создательница мусульманской женской одежды Амина Шабанова.

Жители также недоумевают, почему 83 гектара земли, предназначенные для сельскохозяйственных работ, оказались отданы под застройку.

— Якобы такое решение приняло общее собрание жителей — но такого в деревне не помнят и даже протокол этого собрания людям отказываются показывать, — говорится в сообщении канала.

Продажей участков в Аминовке занимается уроженец Дагестана Хизри муталов, который считается и председателем правления СНТ «Нечесово».

На жалобы жителей уже отреагировал Следственный комитет РФ.

— В СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы, — сообщает пресс-служба ведомства.

На его сайте сказано, что по данному факту будет проведена проверка.

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