Ученые разработали новый способ защиты лесов

Фото: Youtube / Заповедник «Кологривский лес»

Новую методику дистанционного мониторинга состояния лесов разработал международный коллектив ученых, в состав которого вошли специалисты Сибирского федерального университета (СФУ). Их метод позволит лучше управлять лесным хозяйством, подчеркивают создатели.

Их метод основан на использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со специальными камерами. Такой способ позволяет со всеми деталями проанализировать обстановку в труднодоступных для человека местах и оперативно принять меры при необходимости. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Drones.

По словам создателей метода, БПЛА могут распознать отдельные деревья с точностью до 95 процентов.

— Оконтуривание позволяет точно подсчитать количество деревьев определенного вида в лесах и заповедниках в дистанционном режиме. Метод дает возможность выделить на карте пораженные деревья с учетом степени их повреждения, а полученные результаты могут быть использованы для изучения динамики распространения паразитов, — рассказала заведующая лабораторией глубокого обучения СФУ Анастасия Сафонова.

Кроме того, такой метод можно использовать для обнаружения незаконной вырубки лесов, считает она.

По ее словам, за полчаса работы дроны способны получить данные об 11 тысячах деревьев. Для анализа данных ученые создали специальное программное обеспечение. Такой метод способен увеличить эффективность работы природоохранных служб.

В исследовании также участвовали ученые из Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН и Института исследований леса Болгарской академии наук. Метод позже планируется интегрировать в глобальную сеть мониторинга состояния лесов.