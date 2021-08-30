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Посольство РФ начало формировать списки на вывозные рейсы из Афганистана

Анастасия Волоснова

Политика
Посольство РФ начало формировать списки на вывозные рейсы из Афганистана
Фото: Pexels

Посольство России в Кабуле составляет списки на новые вывозные рейсы из Афганистана. Об этом сообщили в понедельник, 30 августа, в дипмиссии.

На выездные рейсы смогут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ и граждане стран — членов ОДКБ.

Так, все желающие вылететь в Россию должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность. Также в письме необходимо указать работающий контактный телефон.

— В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно, — говорится в Twitter-аккаунте посольства.

25 августа четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула. Вместе с россиянами эвакуировали граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, так как данные страны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позднее 25 августа военно-транспортные самолеты Минобороны РФ Ил-62 и Ил-76, эвакуировавшие россиян из Кабула, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Всего прибыли около ста человек. Они ожидают пограничного контроля.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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