Афганская телеведущая бежала из страны после интервью с одним из лидеров «Талибана»*
Афганская телеведущая Бехешта Арганд, которая взяла интервью у одного из лидеров «Талибана»*, покинула страну из страха перед талибами*. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил телеканал CNN.
Арганд подтвердила телеканалу, что уехала из Афганистана.
— Я покинула страну, потому что, как миллионы других людей, боюсь «Талибан»*, — пояснила журналистка.
17 августа сообщалось, что женщины в Афганистане продолжили вести телепрограммы, несмотря на приход талибов* к власти. Так, женщины-ведущие продолжили выходить в эфир на афганском телеканале Tolo News. Талибы не высказали никаких возражений.
При этом Арганд тогда взяла для Tolo News интервью у одного из лидеров радикального движения, что «было немыслимо два десятилетия назад», когда талибы* были у власти в последний раз.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.