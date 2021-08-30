Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Афганская телеведущая бежала из страны после интервью с одним из лидеров «Талибана»*

Анастасия Волоснова

В мире
Афганская телеведущая бежала из страны после интервью с одним из лидеров «Талибана»*
Фото: Telegram / Life shot

Афганская телеведущая Бехешта Арганд, которая взяла интервью у одного из лидеров «Талибана»*, покинула страну из страха перед талибами*. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил телеканал CNN.

Арганд подтвердила телеканалу, что уехала из Афганистана.

— Я покинула страну, потому что, как миллионы других людей, боюсь «Талибан»*, — пояснила журналистка.

17 августа сообщалось, что женщины в Афганистане продолжили вести телепрограммы, несмотря на приход талибов* к власти. Так, женщины-ведущие продолжили выходить в эфир на афганском телеканале Tolo News. Талибы не высказали никаких возражений.

При этом Арганд тогда взяла для Tolo News интервью у одного из лидеров радикального движения, что «было немыслимо два десятилетия назад», когда талибы* были у власти в последний раз.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также:
АфганистанженщиныСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте