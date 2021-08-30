Мужчина попал в реанимацию после нападения незнакомца на юго-востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

64, Рязанский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Мужчину госпитализировали в реанимацию после нападения незнакомца на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В воскресенье ранним утром, 29 августа, незнакомец во время конфликта напал на мужчину. Злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, нанеся много травм. После потасовки нападавший скрылся.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой головы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел по адресу Рязанский проспект, дом 64. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Днем 19 августа в Северном Медведкове в квартиру к москвичке ворвался пьяный мужчина с ножом в руках. Он избил женщину и сорвал с ее шеи драгоценную цепочку. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и гематомы.

В тот же день в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.