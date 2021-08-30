Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина попал в реанимацию после нападения незнакомца на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Мужчина попал в реанимацию после нападения незнакомца на юго-востоке Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
64, Рязанский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Мужчину госпитализировали в реанимацию после нападения незнакомца на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В воскресенье ранним утром, 29 августа, незнакомец во время конфликта напал на мужчину. Злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, нанеся много травм. После потасовки нападавший скрылся.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой головы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел по адресу Рязанский проспект, дом 64. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Днем 19 августа в Северном Медведкове в квартиру к москвичке ворвался пьяный мужчина с ножом в руках. Он избил женщину и сорвал с ее шеи драгоценную цепочку. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и гематомы.

В тот же день в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.

Читайте также:
реанимациягоспитализациянападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте