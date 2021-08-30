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Мужчина украл бутылку дорогого виски из магазина в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Мужчина украл бутылку дорогого виски из магазина в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Валовая улица, 8/18 Карта всех событий

Мужчина украл бутылку дорогого виски из магазина в центре Москвы. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 29 августа, в магазине по адресу улица Валовая, дом 8/18. Неизвестный мужчина зашел в торговый зал и похитил бутылку шотландского виски стоимостью примерно 7999 рублей.

После кражи злоумышленник скрылся. По факту произошедшего проводится проверка.

В понедельник, 23 августа, сообщалось о краже шести миллионов рублей из квартиры 35-летней москвички в Хамовниках. Деньги, по словам сотрудников полиции, находились в сумке внутри квартиры.

Еще одна кража произошла в ночь с 22 на 23 августа на Садовой-Кудринской улице. Грабители вынесли из квартиры ювелирные изделия, общая стоимость которых составила около 1,8 миллиона рублей.

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