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Десятки человек скончались в Индии от неизвестной вирусной лихорадки

Анастасия Волоснова

В мире
Десятки человек скончались в Индии от неизвестной вирусной лихорадки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Не менее 12 детей умерли за последние сутки от неизвестной вирусной лихорадки в штате Уттар-Прадеш в Индии. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает агентство PTI со ссылкой на органы здравоохранения Уттар-Прадеша.

Всего от лихорадки в регионе скончались 68 человек, 40 из них — дети. При этом данные показатели являются лишь приблизительными, так как местный департамент здравоохранения не учитывает умерших от лихорадки в частных больницах или дома.

Врачи считают, что главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки стало несоблюдение жителями штата норм санитарии и гигиены. Также эпидемии могут помогать распространяться москиты, сообщает PTI.

26 августа помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что летальность при заболевании «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции может быть выше, нежели в случае заболевания другими вариантами вируса. Это связано с ускоренным развитием осложнений.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

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