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ФСБ рассекретит документы о планах Японии применить бактериологическое оружие в годы войны

Анастасия Волоснова

Общество
ФСБ рассекретит документы о планах Японии применить бактериологическое оружие в годы войны
Фото: glava.rk.gov.ru

ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» представит рассекреченные архивные документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР во время Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Документы покажут 6 сентября на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Среди них будут рассекреченные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году.

— Трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран, а также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях, — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В середине августа ФСБ рассекретила документы о том, как Япония отправляла на опыты граждан СССР. Стало известно, что спецслужбы Японии в период Второй мировой войны отправляли в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии граждан Китая, СССР и других, кто был заподозрен в антияпонской деятельности. Там на людях испытывали бактериологическое оружие и подвергали мирных жителей мучительной смерти.

До этого ФСБ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года. Среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.

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