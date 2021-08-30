Росгвардейцы за время летних каникул спасли 29 детей, попавших в беду

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За время летних каникул росгвардейцы спасли 29 детей. Чаще всего сотрудники силового ведомства разыскивали потерявшихся несовершеннолетних в разных городах страны.

Так, сотрудники Росгвардии искали подростков, потерявшихся в горах Сочи и в Уральской тайге, для чего использовали альпинистское снаряжение и беспилотный летательный аппарат. Также росгвардейцы спасали детей и взрослых во время пожаров в Тульской области, Алтайском крае и Кузбассе.

В Крыму и Калининграде они вытащили тонущих туристов из воды, а патруль вневедомственной охраны предотвратил падение ребенка из окна многоэтажки в Саратовской области.

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии принимали участие в эвакуации детей и предотвращении возгорания детского дома. Кроме того, росгвардейцы нашли троих воспитанников детского сада, которые убежали из заведения во время дневной прогулки.

В общей сложности за лето 2021 года сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям 18 детей, которые потерялись на улицах, в торговых центрах и парках.

В преддверии Дня знаний сотрудники Росгвардии проверили свыше 70 тысяч владельцев оружия, которые живут рядом с учебными заведениями. Особое внимание уделялось тем владельцам, которые младше 21 года.