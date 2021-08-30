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Путин назвал кандидатов на пост главы Северной Осетии

Анастасия Волоснова

Общество
Путин назвал кандидатов на пост главы Северной Осетии
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали на сайте Кремля.

Среди кандидатов на государственный пост указан Т. К. Агузаров, который является временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Также в списке есть Э. А. Бокоев — секретарь Общественной палаты Северной Осетии и Е. А. Князева — депутат парламента Республики Северная Осетия, говорится в сообщении.

16 августа Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину. Звание Героя России Суровикину присвоили 8 декабря 2017 года за мужество и героизм во время выполнения воинского долга в Сирии. Он также награжден орденом Святого Георгия IV степени, орденами Мужества и «За военные заслуги».

В этот же день Владимир Путин утвердил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву на пост президента Российской академии образования (РАО).

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