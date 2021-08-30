Более 17 миллионов учеников пойдут в российские школы 1 сентября

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В российские школы 1 сентября пойдут 17,1 миллиона учеников. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом почти два миллиона первоклассников поступят в 38,9 тысячи общеобразовательных организаций, уточнила Голикова. Также к работе в школах с 1 сентября приступят 1,3 миллиона педагогических работников.

Она подчеркнула, что 1 сентября в этом году в России откроются 102 новых школы, которые обеспечат 72 тысячи мест.

Голикова добавила, что во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате. Кроме того, в настоящее время к началу учебного года готовы 100 процентов всех образовательных организаций страны, рассказала политик.

По ее словам, мониторинг обеспечения горячим питанием продолжается уполномоченными органами во всех регионах страны.

— В результате реализации мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся первого-четвертых классов с 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны, — заявила вице-премьер.

По словам политика, в десяти регионах России увеличат объем субсидий на горячее питание школьников. Также во всех регионах РФ будет продолжаться мониторинг ситуации со школьным питанием. На данные мероприятия в федеральном бюджете 2021-2023 годов выделено 183 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

До этого глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что непривитых от коронавирусной инфекции школьников не будут допускать до занятий.

В школах столицы с 1 сентября будут усилены эпидемиологические меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

До этого депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сообщил, что в начале учебного года жителям России стоит ожидать нового всплеска коронавирусной инфекции.