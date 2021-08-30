Стали известны пять тем итоговых сочинений для выпускников школ в РФ

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В министерстве просвещения назвали пять тем итоговых сочинений для учащихся 11 классов на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе брифинга о готовности системы образования к началу учебного года.

Так, выпускникам предложили такие темы, как «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технология: спасение, выбор или трагедия», «Преступление и наказание: вечная тема», «Книга, музыка, спектакль, фильм: про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Итоговое сочинение в выпускных классах является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации.

Президент РФ Владимир Путин 25 августа заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.