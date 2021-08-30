Баженов предлагает регулировать миграцию и проблему «резиновых квартир» новыми способами

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800 уголовных дел было заведено на трудовых мигрантов в столице за последние несколько месяцев. Во избежание правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин намерен предпринимать строгие меры в отношении нарушителей закона. Лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил использовать новые способы регуляции миграционных процессов.

— Будем откровенны, трудовые мигранты нужны нашей стране. Они востребованы потому, что всегда есть работа, которую они выполнять готовы, а россияне выполнять отказываются. Но в то же время оставлять дела так, как есть, и консервировать проблемы тоже нельзя. Я считаю, что корень проблемы в том, что нередко при миграции отсутствует чётко определённая принимающая сторона, организация или личность ― российский резидент, условный поручитель, который несёт солидарную ответственность за противоправные действия приглашённого мигранта. Сейчас трудовые мигранты оказываются после переезда в «свободном поиске» случайных подработок, некоторые фактически кочуют или живут в антисанитарных условиях в так называемых «резиновых квартирах» и «хостелах», пребывание в которых провоцируют рост преступности, ― обозначил суть проблемы Тимофей Баженов.

Причиной возникновения конфликтов в среде мигрантов журналист считает жилищную неустроенность. Для решения проблемы Тимофей Баженов предлагает изменить условия въезда и выдачи разрешения на временное проживание. В частности сделать обязательным приобретение собственности в регионе проживания. Или же обязать предприятия, которые приглашают мигрантов, предоставлять работникам адекватный тип жилья, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

—Россия всегда была и остаётся гостеприимной и многонациональной страной. Но нам необходимо искать возможности для того, чтобы миграция была культурной, продуманной. Государство должно отслеживать не только поток мигрантов, но и условия, в которых они проживают. Их соответствие санитарным и жилищным нормам. Кроме того, в условиях пандемии нужно помнить, что отсутствие социальной дистанции способствует распространению коронавирусной инфекции. Уверен, что решить этот вопрос государству под силу, —подчеркнул Тимофей Баженов.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об ужесточении мер со стороны властей в отношении миграционных процессов. После ряда событий, связанных с нарушением законодательства мигрантами, полиция провела рейды, которые привели к депортации около 200 человек и запрете на въезд в страну 17,5 тысяче приезжих.

Общественные лидеры высказывают другую точку зрения на ситуацию.

— Необходимо усилить контроль за выдачей разрешений на временное проживание, в федеральном масштабе, и ужесточить наказание за нарушения общественного порядка. Повторное нарушение должно караться депортацией без права повторного въезда, — считает активист Антон Тарасов.