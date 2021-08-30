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Следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого в убийстве на юге столицы

Виктория Сикерина

Общество
Следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого в убийстве на юге столицы
Фото: СК РФ

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины расследует Преображенский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу (ВАО) столицы. Подозреваемый обвиняется в убийстве знакомого. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Следствие предполагает, что в ночь с 28 на 29 августа текущего года мужчина вместе с двумя сожительницами и знакомым распивали алкогольные напитки в доме на Хабаровской улице в столице. Между мужчинами возник конфликт, из-за чего один из них выстрелил в другого. Раненый скончался на месте, подозреваемый скрылся.

В пресс-службе добавили, что обвиняемому предъявлена часть первая статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

В настоящий момент подозреваемого мужчину задержали. На допросе обвиняемый полностью сознался в содеянном.

Следственный комитет планирует ходатайствовать перед судом о заключении под стражу подозреваемого. На сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что расследование дела продолжается.

В четверг, 26 августа, стали известны подробности убийства восьмилетней девочки в Тюмени. Задержанный по делу Виталий Бережной признался, что сперва изнасиловал девочку, а после задушил.

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