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Комику Мирзализаде придется самостоятельно оплатить отъезд из России

Иван Юминов

Происшествия
Комику Мирзализаде придется самостоятельно оплатить отъезд из России
Фото: Youtube/Редакция

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России признано МВД нежелательным, должен будет купить билеты для выезда из страны за свой счет. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

— Билеты он должен будет приобрести за свой счет. Только в случае полного отсутствия средств выдворение оплачивается за счет работодателя или, в исключительных случаях, за счет государства, — рассказал юрист.

Решение министерства можно обжаловать в суде, но с момента вступления его в силу правовых оснований находиться в стране у стендапера не будет, добавил он. Если артист не покинет Россию самостоятельно, его депортируют принудительно, приводит слова Аграновского РИА Новости.

30 августа в МВД сообщили, что пребывание Мирзализаде на территории страны признано «пожизненно нежелательным». В пресс-службе ведомства также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

В конце июля в отношении комика возбудили административное дело из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

В начале августа суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток. В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

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