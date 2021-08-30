Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день Паралимпийских игр

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Российские паралимпийцы завоевали девять медалей, в том числе четыре золотые, в шестой день Игр в Токио.

Золотые награды выиграли Богдан Мозговой в плавании 100 метров на спине (класс S9), Дмитрий Сафронов в беге на 100 метров (класс T35), Антон Прохоров в беге на 100 метров (класс T63) и Евгений Торсунов в прыжках в длину (класс T36).

Серебряные медали завоевали Маляк Алиева в настольном теннисе (класс 6) и Виктория Сафонова в настольном теннисе (класс 7).

Бронзу взяли Роман Жданов в плавании на 200 метров вольным стилем (класс S4), Артем Калашян в беге на 100 метров (класс T35) и Юлия Шишова в плавании на 100 метров вольным стилем (класс S3).

27 августа, российские шпажисты в финале по фехтованию на колясках обыграли спортсменов из Китая со счетом 45:39, принеся золотую медаль национальной сборной. Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золотых наград, 2,5 миллиона рублей — серебряных, а также 1,7 миллиона рублей — бронзовых.