Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день Паралимпийских игр

Юлия Курганова

Спорт
Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день Паралимпийских игр
Фото: vk/russianparalymp

Российские паралимпийцы завоевали девять медалей, в том числе четыре золотые, в шестой день Игр в Токио.

Золотые награды выиграли Богдан Мозговой в плавании 100 метров на спине (класс S9), Дмитрий Сафронов в беге на 100 метров (класс T35), Антон Прохоров в беге на 100 метров (класс T63) и Евгений Торсунов в прыжках в длину (класс T36).

Серебряные медали завоевали Маляк Алиева в настольном теннисе (класс 6) и Виктория Сафонова в настольном теннисе (класс 7).

Бронзу взяли Роман Жданов в плавании на 200 метров вольным стилем (класс S4), Артем Калашян в беге на 100 метров (класс T35) и Юлия Шишова в плавании на 100 метров вольным стилем (класс S3).

27 августа, российские шпажисты в финале по фехтованию на колясках обыграли спортсменов из Китая со счетом 45:39, принеся золотую медаль национальной сборной. Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золотых наград, 2,5 миллиона рублей — серебряных, а также 1,7 миллиона рублей — бронзовых.

Читайте также:
Олимпийские медалипаралимпийцыроссийские спортсмены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте