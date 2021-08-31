«Пустое пиар-мероприятие»: сенатор Цеков оценил итоги «Крымской платформы»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящемся принятии международной декларации по Крыму по итогам проведения «Крымской платформы». Он отметил, что этот документ должен заставить Россию сесть за стол переговоров. Результаты «Крымской платформы» в понедельник, 30 августа, оценил российский сенатор от Крыма, член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков.

— Совершенно пустое мероприятие. Это пиар-мероприятие, направленное на рекламирование деятельности Зеленского, как президента. Серьезные политики, анализируя проведение «Крымской платформы», могут сказать, что уровень представительства на платформе был низким. Руководители ведущих стран мира не приехали, даже их представители были не очень высокого уровня, — сказал он в эфире Общественной службы новостей.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».