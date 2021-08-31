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Новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации обнаружили в ЮАР

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации обнаружили в ЮАР
Фото: pixabay.com

Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм COVID-19, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов «бета» и «дельта» при их появлении.

Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2 процента секвенированных образцов, в июне — 1,6 процента, а в июле данный показатель составил 2 процента. Это схоже с темпами распространения штаммов «бета» и «дельта» на раннем этапе их обнаружения в ЮАР.

Ученые выяснили, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.

Также специалисты отметили, что 52 процента спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них «гамма», «бета», «альфа»и «дельта». Некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету, сообщается на сайте Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.

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