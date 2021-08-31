Главный педиатр Москвы назвал опасные для детей диеты

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Диеты, которые исключают глютен, углеводы и мясо, могут быть опасными для детей. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

— Увлечение питанием, исключающим мясные продукты животного происхождения: вегетарианство или все продукты животного происхождения — веганство, исключающим углеводы, или модные безглютеновые диеты зачастую являются опасными для растущего организма. Например, в условиях нашего климата довольно сложно обеспечить адекватное поступление железа, крайне важного в развитии ребёнка, из растительных продуктов, — сообщил он.

Врач отметил, что незаменимым источником железа являются мясные продукты, а отсутствие рыбы в рационе приводит к дефициту йода, омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме.

Также, по словам педиатра, важно, чтобы в рационе ребенка было как можно меньше «быстрых» углеводов — сладостей, сдобы, и как можно больше сложных углеводов — злаков, каш и овощей.

Османов уточнил, что ошибочным считается мнение, что как только ребенок в возрасте 1,5-2 лет пересел за взрослый стол, он может есть все. Пищеварительная система у него еще незрелая, некоторые ферменты вырабатываются в минимальном количестве, поэтому ряд продуктов, например, грибы вообще не усваиваются организмом.

Педиатр подчеркнул, что очень важно сбалансированное питание ребенка. Так, не менее 50 процентов от суточного потребления белков должны составлять белки животного происхождения, 70 процентов жиров также должны быть животного происхождения, они обеспечивают около трети суточной потребности в энергии. А присутствие трансжиров в продуктах детского меню недопустимо, передает РИА Новости.

Доктор Комаровский объяснил, как научить детей есть полезные продукты. Первая ошибка родителей, по его мнению, — это то, что они сами несут домой неполезные продукты, употребляют их в пищу, а детей за это ругают. Второе — когда мамы и папы хотят буквально закормить малыша овощами.