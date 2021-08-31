«От классики до премьер»: москвичам рассказали, как прошла ежегодная акция «Ночь кино»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

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«Ночь кино», которая прошла 28 августа, стала одним из ярких культурных событий Москвы. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Александр Кибовский.

Всего в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях провели более 350 мероприятий на 120 площадках.

— Наши гости увидели множество кинолент — от классики до премьер. У каждого была возможность найти то, что ему по душе. Москва является не только лидером кинопроката, но и центром отечественного кинопроизводства, — отметил Александр Кибовский.

По его словам, Москва активно развивает сотрудничество с киностудиями и режиссерами.

Акцию «Ночь кино» открыл киноконцерт «Сила кино» в отреставрированном кинотеатре «Художественный». В кинотеатре «Космос», который входить в сеть «Москино», с 35-миллиметровой пленки показали комедию Григория Александрова «Цирк», а в кинотеатре «Звезда» этой же сети состоялся марафон сериалов.

В свою очередь Министерство культуры России и Фонд кино представило самые популярные отечественные фильмы 2021 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также выставка афиш к фильмам по Булгакову открылась в Москве. Ее представит Музей М. А. Булгакова, в котором работает экспозиция «Впервые на экране: афиши к фильмам по Булгакову». Гости музея увидят плакаты к экранизациям произведений Булгакова, снятым в 1960–1970-е годы. Произведения писателя в кино живут самостоятельной жизнью.

Так, огромной популярностью у зрителей пользуется фильм Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». А телефильм «Собачье сердце» В. Бортко соперничает в популярности с самой повестью. Выставка открыта с 27 августа по 30 сентября.