Пятый сезон проекта «Открой#Моспром» стартует в столице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В рамках пятого сезона проекта «Открой#Моспром» в первые дни осени состоятся онлайн-экскурсии по промышленным предприятиям.

Откроет новый сезон известный актер Марк Богатырев. 1 сентября он побывает в особой экономической зоне технополисе «Москва», на одной из производственных площадок в районе Печатники, где на 30 гектарах расположились более 100 высокотехнологичных компаний.

Актер узнает, как создаются нанотехнологии, что такое быстрый интернет и познакомится с роботом-сапером.

2 сентября онлайн-экскурсию по цехам московской компании «С.П. Гелпик» проведет актер Алексей Чадов. На производстве разрабатывают и изготавливают современные рентген- и МРТ-аппараты. Благодаря ученым этого предприятия в 1988 году был создан первый цифровой флюорограф, заменивший пленочное оборудование. Посетители экскурсии смогут увидеть флюорограф последнего поколения и палатные рентген-аппараты, которые в настоящее время находятся в красной зоне московских больниц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Подключаться к прямым эфирам смогут пользователи социальных сетей «Инстаграм», TikTok, «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».