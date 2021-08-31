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«Нападут россияне»: Киев назвал условия, при которых начнется наступление в Донбассе

Анастасия Волоснова

Политика
«Нападут россияне»: Киев назвал условия, при которых начнется наступление в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Должны сложиться «экстраординарные условия», чтобы Киев начал наступление на территории Донбасса. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, Донбасс — городская агломерация, где живет множество граждан Украины, а наступление привело бы к гибели мирного населения.

— Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора, — отметил Арестович.

Он уточнил, что пока в регион не планирую вводить группы миротворцев. Арестович подчеркнул, что в настоящее время война за «серую зону» не ведется из-за режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

До этого Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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