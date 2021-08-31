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Россиянам рассказали, как смартфон влияет на зрение

Анастасия Колоскова

Общество
Россиянам рассказали, как смартфон влияет на зрение
Фото: Pixabay

Использующий смартфон человек реже моргает, из-за чего повышается риск инфекции глаз. Об этом сообщила офтальмолог Наталья Боша.

По ее словам, у пользователей гаджета уменьшается четкость изображения. Долгая фокусировка на близком расстоянии приводит к развитию и прогрессированию близорукости у детей, а у взрослых может появиться спазм аккомодации. Кроме того, активное использование смартфона грозит снижением работоспособности, головными болями и головокружением.

Врач обратила внимание, что при использовании гаджета человек находится в положении, когда его мышцы шеи и воротниковой зоны напряжены. Перенапряжение может привести к нарушению кровообращения по позвоночным артериям. Боша отметила, что пользователи могут испытывать приступы резкого сужения поля зрения. Офтальмолог порекомендовала держать смартфон на расстоянии от 40 до 45 сантиметров от глаз, пишет агентство Прайм.

Самые опасные и распространенные возрастные заболевания глаз — макулодистрофия, глаукома и катаракта. Они годами развиваются без явных симптомов и боли, но при отсутствии лечения могут привести к слепоте. Эксперты дали советы, как сохранить надолго зрение.

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