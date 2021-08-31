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ФОК с двумя бассейнами появится в Южном Бутове

Анастасия Волоснова

Город
ФОК с двумя бассейнами появится в Южном Бутове
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Южнобутовская улица, 44 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами и комплексом бань построят в Южном Бутове в Москве. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Соответствующий проект уже одобрила Москомархитектура. Объект появится у дома 44 на Южнобутовской улице. Площадь трехэтажного комплекса составит порядка 5,4 тысячи квадратных метров.

— Этот трехэтажный комплекс позволит многим местным жителям заниматься спортом рядом с домом — эту политику и моду на здоровый образ жизни мы поддерживаем и приветствуем. Само же здание оформят в лаконичном стиле: фасады облицуют панелями «под дерево», а также серого и темного цветов, — уточнил Сергей Кузнецов.

По его словам, выразительность архитектурному облику комплекса будут придавать витражи.

На первом этаже объекта организуют входную зону, на втором — зал для кросс-фита и спортивный зал, на третьем — бассейны для водных видов спорта.

Также сообщалось, что Физкультурно-оздоровительный комплекс в Некрасовке в Москве введут в эксплуатацию в следующем году. Объект будет отвечать требованиям современности, а также в нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году спортивный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в Зеленограде. В настоящее время он достроен почти наполовину. Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».

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