Талибы* заявили о поражении США в Афганистане

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Вашингтон потерпел поражение и не смог достигнуть своих целей в Афганистане. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид.

Однако он добавил, что талибы хотят наладить отношения с американской стороной.

— Мы хотим хороших отношений с США, — отметил Муджахид, которого цитирует телеканал 1TV News.

В ночь на 31 августа Пентагон объявил о завершении миссии в Афганистане. Последний самолет вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа. На борту воздушного судна находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

Это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». За это время в республике погиб 2461 военнослужащий США и гражданские лица, более 20 тысяч были ранены.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.