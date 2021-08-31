Подростки с онкологией в России смогут лечиться в детской больнице после 18 лет

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Подростки с онкологическими заболеваниями смогут продолжить лечение в детских профильных больницах после достижения 18 лет. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Изменения были внесены в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. До этого подростки в день своего совершеннолетия должны были сразу перейти на лечение во взрослую больницу, несмотря на свое состояние, передает RT.

Теперь они могут остаться в детской поликлинике еще на несколько лет, что позволит не прерывать терапию. Кроме того, онкобольным не придется терять время на поиск новой клиники и на оформление документов.

— Теперь детские медицинские учреждения, оказывающие помощь по профилю «Онкология», смогут продолжать лечение своих пациентов, пока им не исполнится 21 год, — говорится в сообщении.

31 августа москвичам рассказали, как помогают онкобольным в рамках проекта «Персональный помощник». Так, более 25 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями и с подозрением на их наличие получили сопровождение в рамках проекта «Персональный помощник» за год его работы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи. Так, в Москве планируют расширить лекарственную программу для онкобольных.