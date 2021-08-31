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Неизвестные вандалы повредили 400 электросамокатов в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестные вандалы повредили 400 электросамокатов в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 2 Карта всех событий

В центре столицы неизвестные повредили 400 электросамокатов при помощи солидола. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, злоумышленники испортили самокаты, которые находились на Крымском Валу и Ленинском проспекте. Они обмазывали электронные панели транспортных средств солидолом.

В полиции добавили, что инцидент произошел в четверг, 26 августа, но в полицию заявитель обратился только в понедельник.

Сумма материального ущерба устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

В столице регулярно происходят разного рода происшествия с электросамокатами. По данным МВД, за семь месяцев этого года в Москве произошли 55 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей электросамокатов.

По словам источника, за январь–июль 2021 года в подобных ДТП погибли два человека и еще 57 получили травмы. При этом абсолютное большинство из них — 80 процентов — произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, а также при выезде с дворовых территорий.

В понедельник, 23 августа, на улицах столицы появился дорожный знак «Переходите пешком». Он призван предупреждать владельцев самокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта о необходимости переходить дорогу пешком.

Новый знак выполнен в виде желтого прямоугольника, на котором черным цветом нарисован спешившийся владелец самоката. Под иллюстрацией находится надпись «Переходите пешком».

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