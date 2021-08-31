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Елена Кац заявила, что вакцинация от коронавируса не заменяет прививку от гриппа

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац заявила, что вакцинация от коронавируса не заменяет прививку от гриппа
Фото: Николай Темников

Вакцинация от COVID-19 не заменит профилактику сезонных простудных заболеваний. Об этом заявила главный врач Детской городской поликлиники № 7 Елена Кац во время встречи с жителями в районе Вешняки у павильона «Здоровая Москва». Она прочитала небольшую лекцию о том, как защитить организм от простуд и вирусных инфекций.

— Вакцинация от коронавирусной инфекции очень важна, однако она не является заменой профилактике других респираторных и вирусных заболеваний, в том числе и вакцинированию от гриппа, — сказала Елена Кац. — На сегодняшний день это общее мнение специалистов, основанное на многочисленных исследованиях. Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, об этом заявили и во Всемирной организации здравоохранения. При этом начало осеннего сезона — оптимальное время для прививки, так как в это время, как правило, еще нет резкого подъема заболеваемости ОРВИ. Призываю всех сделать прививку от гриппа, как только в городе начнется эта прививочная кампания.

Пенсионер Андрей Лапин отметил, что вопрос вакцинации от гриппа особенно актуален для людей старшего возраста.

— Начало осени — самое время подумать о прививке, чтобы избежать осложнений, — сказал он.

Елена Кац также добавила, что прививаться от гриппа необходимо ежегодно, поскольку вирус постоянно мутирует и состав вакцин меняется год от года. Если этого не сделать, перенесенный грипп может дать серьезные осложнения.

Общественный активист Владислав Ромашко подчеркнул важность здорового образа жизни для профилактики сезонных заболеваний и поделился собственным опытом сбалансированного питания и занятий спортом.

Среди первоочередных мер профилактики простудных заболеваний, помимо вакцинации, Елена Кац назвала здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом, сбалансированное питание и ряд других мер.

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