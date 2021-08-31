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Названы ключевые меры борьбы с коррупцией в России

Анастасия Волоснова

Общество
Названы ключевые меры борьбы с коррупцией в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ужесточение наказания и изменение процедур могут помочь в борьбе с коррупцией в России. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, в России необходимо ужесточить уголовное законодательство в области коррупции.

— Нужно увеличить срок заключения от 10 до 25 лет без права условно-досрочного освобождения. Во-вторых, менять процедуры, которые должны быть понятными и простыми. Я думаю, эти две вещи понятны всем, и мы постепенно к этому придем, — отметил Кабанов.

Он добавил, что в Москве и Подмосковье наблюдается положительная тенденция по расследованию коррупционных преступлений. Однако Кабанов добавил, что в столичном регионе много привлекательной недвижимости и земли, а данные сферы являются «коррупционно емкими, с повышенным риском», пишет «Радио 1».

Максимальное число коррупционных преступлений за последние восемь лет выявили в России с начала года. Это следует из данных Генпрокуратуры, опубликованных в понедельник, 30 августа.

Ущерб от преступлений данного рода вырос с 32,4 до 39,4 миллиарда рублей. При этом также увеличилась сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, ценностей или денег — с почти 3,5 до 9,9 миллиарда рублей.

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