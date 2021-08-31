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Психологи объяснили, как не отбить у ребенка желание учиться

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психологи объяснили, как не отбить у ребенка желание учиться
Фото: pixabay.com

Школьников лучше меньше критиковать и обязательно подмечать их достижения. При таком подходе у ребенка может возрасти интерес к учебе. Так считают специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам семейного психолога Андрея Зберовского, постоянные претензии со стороны родителей могут отбить у школьника желание учиться.

— Стимулировать ребенка нужно не критикой, а поддержкой его сильных сторон. Не стоит с самого начала учебного года делать акцент на плохих оценках, иначе у школьника надолго может сформироваться негативное отношение к школе, — рассказал специалист.

Поощрение особенно помогает детям в начальной школе, отметила семейный психолог Наталья Панфилова

— В младших классах интерес детей к учебе целиком строится на любопытстве. Чем меньше родители критикуют и чем больше говорят слов поддержки, тем выше заинтересованность ребенка, — уверена специалист.

Зберовский рекомендовал избегать сравнения успехов своего ребенка с успехами его одноклассников: по словам специалиста, после таких слов школьник может решить, что родители его не ценят. При наличии проблем с учебой лучше просто убеждать ребенка, что он может учиться на одни пятерки, уверен собеседник «ВМ».

Психолог отметил, что похвала учителя также может повлиять на успехи ребенка.

— Каждый ребенок наиболее силен в какой-то дисциплине. Родители могут пообщаться с педагогом и попросить, чтобы их ребенку какое-то время ставили более высокие оценки. Или хотя бы просто активнее хвалили. У него появится мотивация стараться, — заключил специалист.

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