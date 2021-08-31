Таксист обманом похитил смартфон москвича и вывел с его банковского счета деньги

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Мясницкая улица, 10с1 Карта всех событий

В центре столицы водитель такси украл у москвича дорогостоящий смартфон, а затем вывел с его банковского счета деньги. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рано утром 29 августа. Мужчина остановил такси у дороги рядом с домом 10 на Мясницкой улице. Таксист согласился отвезти его по названному адресу, но попросил клиента одолжить ему телефон для того, что воспользоваться навигатором. Москвич согласился.

Спустя некоторое время после начала поездки водитель остановил машину и предложил своему пассажиру выйти покурить. Пассажир и таксист вышли, при этом смартфон остался в салоне. Когда же пассажир вышел, таксист быстро сел в машину и уехал, прихватив телефон клиента с собой.

На этом злоключения пассажира такси не закончились. Вечеромтого же дня он узнал, что с его банковского счета списались средства. Вероятно, злоумышленник вывел их используя приложение мобильного банка в телефоне.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Еще один инцидент с водителем такси произошел в столице 9 августа. Таксист привез пенсионерку в поликлинику и помог ей выйти из машины. При этом на мгновение в его руках оказалась сумка женщины: он помог достать ее из машины и также отдал своей пассажирке.

Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что из сумки пропал кошелек, в котором лежало свыше 27 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».