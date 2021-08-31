Усадьба Мураново пригласила юных горожан отметить День знаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева 2 сентября приглашает взрослых и детей на праздник, посвященный Дню знаний.

Посетители смогут принять участие в квесте «Старинный парк — мир детских игр», экскурсии по усадебной кухне и интерактивной программе «Как рубашка в поле выросла».

Театрализованную экскурсию проведут хозяева мурановской кухни — кухарка Матрена Карповна или повар Дормидонт Викентьевич — ведущие эксперты по кулинарии XIX века. Старинная кухонная утварь в их руках оживет и расскажет свою необычную и увлекательную историю.

А завершится праздничный день детской экскурсией по Главному дому «Загадки старинных предметов».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Российская государственная детская библиотека 1 сентября приглашает отпраздновать День знаний и начало нового учебного года.

Самых юных жителей города библиотека зовет на литературное театрализованное занятие «Слоненок пошел учиться» по сказке Давида Самойлова. Для школьников пройдет игра-квест «Школьные премудрости», в ходе которой они смогут решить старинные математические задачи и попробуют создать рисунок в технике граттаж.